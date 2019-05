Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Dienheim/Nackenheim (ots)

In der Nacht von Dienstag, 30.04.2019 auf Mittwoch. 01.05.2019 wurden in Dienheim in der Mittelstraße an zwei dort geparkten PKW die Heckscheibenwischer gewaltsam abgerissen. Zusätzlich wurde eins der beiden Fahrzeuge durch einen 15cm langer Kratzer in der Heckklappe beschädigt.

In Nackenheim kam es am Mittwoch, den 01.05.2019 ebenfalls zu Sachbeschädigungen an insgesamt drei geparkten Fahrzeugen in der Gartenfeldstraße in Nackenheim. Auch hier wurden die Fahrzeuge mittels eines spitzen Gegenstandes verkratzt.

Die Polizei Oppenheim bittet bei beiden Vorfällen um sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern unter der Telefonnummer 06133/9330.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell