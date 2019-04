Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Bodenheim (ots)

Am Montag, den 29.04.2019 gegen 14.30 Uhr befuhr ein 65-jähriger Bodenheimer mit seinem Motorrad die Wormser Straße in Bodenheim aus Richtung Nackenheim. Vor ihm fuhr ein 55-jähriger Nackenheimer mit seinem PKW, der gegenüber der Einmündung zur Rheinstraße nach rechts auf einen Parkplatz einbiegen wollte. Der Motorradfahrer wollte rechts an dem PKW vorbeifahren und wurde während des Abbiegevorgangs von dem PKW touchiert, stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

