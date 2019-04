Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung an circa 100 Wahlplakaten der Partei AFD

Nierstein, Dexheim, Mommenheim, Bodenheim, Nieder-Olm (ots)

In der Zeit zwischen dem 19.04.2019, 19:00 Uhr und 20.04.2019, 09:00 Uhr, wurden circa 100 Wahlplakate der Partei AFD, die in Nierstein, von der B 420 vom dortigen Bahnhof bis zum Kreisel in Dexheim, in der Hauptstraße zwischen Nierstein und Schwabsburg, in Mommenheim am dortigen Wasgau-Einkaufsmarkt und in der dortigen Bahnhofstraße, in Bodenheim in der Straße "Lange Ruthe" und in Nieder-Olm in Richtung Weinbergring angebracht bzw. aufgestellt waren, beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten und dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (06133-933-100) zu melden.

