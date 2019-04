Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung

Oppenheim (ots)

In der Zeit zwischen dem 12.04.2019 und dem 16.04.2019 kam es in der Hafenstraße in Oppenheim, vor dem dortigen Gebäude der DLRG, zu einer Sachbeschädigung. An einem Mast vor dem Gebäude ist eine Leuchtreklame angebracht. Das Stromkabel, das zu dieser Leuchtreklame führt, wurde durchtrennt. Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt circa 150 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat und dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (06133-933-100) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell