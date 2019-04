Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruch in Einfamilienhaus - Bewohner waren im Urlaub

Guntersblum (ots)

Guntersblum, 20.04.2019, 21 Uhr bis 21.04.2019, 09 Uhr.

Unbekannte Täter hebelten in Guntersblum die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort wurden alle Schränke in allen Zimmern geöffnet und durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, kann nicht gesagt werden, da sich die Bewohner zur Zeit im Urlaub befinden. Mitteilung kam von einem Nachbarn, welcher den Einbruch aber erst am 21.04.2019 um 09 Uhr bemerkte.

Hinweise nimmt die Polizei in Oppenheim unter Tel: 06133-933100 gerne entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell