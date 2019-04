Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruch in Oppenheimer Transportunternehmen

Oppenheim (ots)

Mittwoch, den 17.04.2019, 19.15 Uhr bis Donnerstag, 18.04.2019, 06.45 Uhr. Unbekannte Täter stiegen im Laufe der Nacht über die Gebäuderückseite eines Transportunternehmens im Industriegebiet von Oppenheim ein. Im Inneren des Gebäudes werden die Schränke und Schubladen der Büros geöffnet und durchwühlt. Es wurde Bargeld in geringer Höhe entwendet. Täterhinweise bitte an die Polizei in Oppenheim, Tel: 06133-933100.

