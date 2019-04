Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Mehrere Wahlplakate diverser Parteien beschädigt bzw. entwendet

Oppenheim (ots)

Hiesiger Dienststelle wird am 19.04.2019, 11.30 bzw. 20 Uhr folgendes angezeigt: In der Nacht von 13. auf 14.04.2019 wurde 1 Wahlplakat an der Kreuzung Im Herrnweiher/In den Weingärten beschädigt/zerrissen. Ein weiteres wurde an der Bushaltestelle des Supermarktes Kaufland entwendet, welches mit Kabelbinder befestigt war. In der Nacht von 18. auf 19.04.2019 wurden jeweils 1 Wahlplakat an oben genannter Bushaltestelle und an der Aral-Tankstelle entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 100 Euro. Es ist anzunehmen, dass weitere Wahlplakate anderer Parteien ebenfalls entwendet wurden, die Ermittlungen hierzu laufen noch.

Die Polizeiinspektion Oppenheim sucht hierzu Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem oder den Tätern machen können (06133-9330).

Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

