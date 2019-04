Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstahl aus Fahrzeugen, Täterfestnahme

Nierstein, (ots)

Am, 19.04.19 gegen 03:20 Uhr melden sich Anwohner aus dem Müller-Thurgau Weg in Nierstein, dass sie einen Autoknacker auf frischer Tat erwischt hätten. Beim Eintreffen sitz der Täter in einem Fahrzeug und wird durch Anwohner bewacht. Eine Familie, die früh auf war um in Urlaub zu fahren, beobachtete hierbei zwei Personen, die am Fahrzeug des Nachbarn versuchten ob dieses offen war. Es war offen und die Täter begaben sich in das Fahrzeug. Die Familie lief sofort raus. Einen der Täter konnten sie festhalten, der andere flüchtete in Richtung Magdeburger Straße. Bei dem festgenommen wurden in den Taschen mehrere Kopfhörer, Waschmünzen, Kleingeld, zwei Sonnenbrillen, mehrere Ladekabel und mehrere Feuerzeuge gefunden. Diese stammen vermutlich aus mehreren offenen oder aufgebrochenen Fahrzeugen. Nach Feststellung der Personalien wurde er den Eltern übergeben. Fahrzeuginhaber, denen etwas aus dem Fahrzeug fehlt, insbesondere im Bereich Nierstein, werden gebeten sich bei der Polizei Oppenheim zu melden, Tel: 06133-9330

