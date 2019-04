Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: LKW gegen Mauer in der Gaustraße

Weinolsheim (ots)

Zum wiederholten Male hat ein Lkw in Weinolsheim eine Mauer beschädigt. Ein Lkw aus Rodgau bog von der Gaustraße nach links in die Uelversheimer Straße ab. Dabei scherte der Auflieger aus und beschädigte die Mauer in der Gaustraße. Durch herabfallendes Mauerwerk wurde ein darunter befindlicher Kasten der Gaswerke Rhein-Hessen leicht beschädigt. Eine Gefahr dadurch bestand aber nicht. Der Schaden wird auf insgesamt ca. 1000,- Euro geschätzt

