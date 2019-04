Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Automatenaufbruch

Bodenheim (ots)

In der Zeit von Samstag, 13.04.0219, 17:00 bis Sonntag, 14.04.2019, 09:45 wurde der Münzautomat einer Autowaschbox in Bodenheim im Gewerbegebiet Am Kuemmerling aufgebrochen. Unbekannte Täter hebelten hierzu die Abdeckung des Automaten auf. An das Münzgeld gelangten sie aufgrund weiterer Sicherung nicht. Dennoch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

