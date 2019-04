Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruch in Einfamilienhaus in Dienheim

Oppenheim (ots)

Unbekannte Täter hebeln die Terrassentür eines Einfamilienhauses in Ortsrandlage auf und gelangen so in die Räumlichkeiten. Die Täter entwenden Bargeld, Schmuck und weitere Wertgegenstände. Darüber hinaus entsteht durch die Beschädigung an den Türen ein enormer Sachschaden. Die Tatzeit liegt von Freitag, 12.04.2019, 08:00 Uhr bis zum Samstag, 13.04.2019, 09:00 Uhr.

