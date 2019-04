Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung an Bergkapelle

Nackenheim (ots)

Erneut kam es in der Nacht zum Montag. 08.04.2019 zu einer Beschädigung eines Bodenstrahlers an der Bergkapelle in Nackenheim. Bereits Anfang des Jahres und Ende Januar kam es hier zu ähnlichen Beschädigungen. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise zu dem oder den Täter unter der Telefonnummer 06133/9330.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell