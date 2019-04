Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigungen an Außenanlage von Bäckerei

Oppenheim (ots)

In den vergangenen Wochenenden kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an der Außenanlage einer Backstube Am Hohen Brückenweg in Oppenheim. Hierbei werden Stühle und Tische benutzt und teilweise auch beschädigt. Unrat, Glas, Erbrochenes und Urin wurden hinterlassen. Insgesamt wurden bereits fünf Tische und zehn Stühle beschädigt. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 06133/9330.

