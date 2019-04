Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstahl an Radlader

Harxheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 09.04.2019, 17:15 Uhr und Mittwoch, 10.04.2019, 14.20 Uhr montierten und entwendeten unbekannte Täter einen 150 Liter Wassertank, der als Teil eines Anbaukehrbesens diente, von einem Radlader, der an einer Baustelle an der L 425 Ortsausgang Harxheim stand. Der Tank war weiß und hatte die Aufschrift der Firma Strabag. Weiterhin wurde der daran befindliche Schlauch sowie die Pumpe entwendet. Es handelt sich um Gegenstände im Wert von ca. 1000 Euro. Die PI Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 06133/9330, insbesondere auch bei verdächtigen Wahrnehmungen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell