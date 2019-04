Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstahl von Baustelle

Bodenheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 05.04.2019, 16:00 Uhr und Montag, 08.04.2019, 07:00 Uhr kam es in Bodenheim zu einem Diebstahl von 42 Schrankenzäunen und 41 dazugehörigen Sockeln von einer Baustelle an der Langen Ruthe. Insgesamt ist hier ein Schaden von 5000 Euro entstanden. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern unter der Telefonnummer 06133/9330, insbesondere auch bei verdächtigen Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum.

