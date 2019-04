Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Fund von Hausrat und Kleidung am Rheinufer

Oppenheim (ots)

Am Freitag, den 05.04.2019 gegen 12.15 Uhr informierte eine Spaziergängerin die Polizei Oppenheim darüber, dass sie gerade in der Nähe des Segelflugplatzes Kleidung und einen Bollerwagen aufgefunden habe. Bei der Nachschau durch die Polizeibeamten werden am Rheinufer ein Bollerwagen mit Kleidungsstücken, Lebensmitteln, zwei Angelruten, Schuhe sowie diverse andere Gegenstände in der näheren Umgebung aufgefunden. Die aufgefundene Situation deutet auf den Hausrat einer männlichen Person hin, die sich hier vermutlich länger aufgehalten hat. Über den Verbleib und die Identität der Person ist derzeit nichts bekannt. Weitere Durchsuchungsmaßnahmen in dem Gelände werden durchgeführt. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise zu der Person oder dem Verbleib dieser Person sowie um Hinweise im Zusammenhang mit den aufgefundenen Gegenständen am Rheinufer.

