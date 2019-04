Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfall mit leicht verletzter Motorradfahrerin

Oppenheim (ots)

Eine 17-jährige aus Vendersheim befuhr am Sonntag, den 07.04.2019 mit ihrem Motorrad die B 9 in Oppenheim. In Höhe der Jet-Tankstelle bremste der vor ihr fahrende PKW verkehrsbedingt ab, die Motorradfahrerin leitete ihrerseits unmittelbar eine Bremsung ein, benutzte hierfür die Vorderbremse, so dass das Vorderrad wegrutschte und sie auf die Fahrbahn stürzte. Hierbei verletzte sie sich leicht an der rechten Hüfte und wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettunsgwagen ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell