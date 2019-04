Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung an PKW

Undenheim (ots)

Eine 54-jährige Hahnheimerin stellte ihren PKW am Mittwoch, den 03.04.2019 in Undenheim an der Römervilla gegen 13.40 Uhr ab. Als sie ca. eine Stunde später an ihr Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen tiefen Kratzer auf der kompletten rechten Fahrzeugseite fest. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern oder bei verdächtigen Wahrnehmungen im Tatzeitraum.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell