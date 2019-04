Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Bodenheim (ots)

Am 01.04.2019, um 14:30 Uhr, kam es in der Straße "Am Kümmerling" in Bodenheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Fahrer aus Bodenheim befuhr die Straße "Am Kümmerling" von der Straße "Lange Ruthe" her kommend. Verkehrsbedingt musste der 24-jährige ausweichen und stieß hierbei mit dem PKW eines 39-jährigen Fahrers aus Essenheim zusammen. Der PKW rollte hierdurch circa 40 m weit und kollidierte anschließend mit dem PKW eines 56-jährigen Saulheimers. Der 24-jährige Bodenheimer wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die entstandene Gesamtschadenshöhe beträgt circa 10.000 Euro.

