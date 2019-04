Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Zwei Sachbeschädigungen an PKW

Oppenheim (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen BMW kam es im Tatzeitraum vom 30.03.2019, 23:00 Uhr bis 02.04.2019, 09:15 Uhr in der Mainzer Straße in Oppenheim. Die hintere linke Tür des Fahrzeuges wurde mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Die Polizei in Oppenheim bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden. Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es "Am Goldgraben" in Oppenheim im Tatzeitraum vom 01.04.19, 22:00 Uhr bis 02.04.2019, 10:00 Uhr. Der hintere, rechte Reifen eines dort geparkten VW wurde zerstochen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 100 Euro. Auch hier bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

