Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstahl eines LKW mit Anhänger

Bodenheim (ots)

Am Samstag, den 30.03.2019, zwischen 19.15 Uhr und 20.30 Uhr wurde in Bodenheim, An der Langen Ruthe ein LKW mit Anhänger entwendet. Der verantwortliche Fahrer der Firma hatte wie gewöhnlich das Gespann zum Wochenende dort abgestellt. Der LKW konnte kurzfristig über das Navigationsgerät noch geortet werden, dann erlosch aber das Signal. Beide Fahrzeuge sind von dem Hersteller DAF und haben die Farbe blau. Die Polizei Oppenheim bittet in diesen Zusammenhang um sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl, insbesondere auch bei verdächtigen Wahrnehmungen zu Personen und Fahrzeugen im Tatzeitraum.

