Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfall mit verletzter Person

Dexheim (ots)

Ein 65jähriger Dalheimer befuhr am Sonntag, den 31.03.2019 gegen 20.55 Uhr mit seinem Motorrad die K 39 von Dexheim kommend in Fahrtrichtung Dalheim. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Er zog sich hierbei diverse Prellungen zu und wurde mit Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt.

