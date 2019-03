Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Dorn-Dürkheim, Hauptstraße (ots)

In der Nacht von 29.03.19, 20:00 Uhr - 30.03.19, 10:00 Uhr wurde in der Hauptstraße 53 in Dorn-Dürkheim ein Pkw beschädigt. Der Verursacher streifte das Fahrzeug und beschädigte den Außenspiegel. Hinweise zum Unfallzeitpunkt, Hergang oder Verursacher bitte an die Polizei in Oppenheim.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell