Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: betrunkener Radfahrer gestürzt

Oppenheim, Am Goldgraben (ots)

Am Freitag Abend, 29,03.19 gegen 19:15 Uhr, stürzte Am Goldgraben in Oppenheim ein Radfahrer. Es wurde ein Rettungswagen und die Polizei verständigt da der Radfahrer wohl kurz ohne Bewusstsein war. Bei der Sachverhaltsaufnahme war der Radfahrer wieder bei Bewusstsein und es wurde deutlicher Alkoholgeruch bei ihm wahrgenommen. Ein Alkotest ergab 1,93 Promille. Auf dem Weg ins Krankenhaus zur Untersuchung randalieret er im Krankenwagen, sodass dieser seine Fahrt nicht fortsetzen konnte. Der 68 jährige Radfahrer aus Oppenheim konnte anschließend beruhigt und ins Krankenhaus begleitet werden. Dort wurde eine Blutprobe entnommen. Der Radfahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

