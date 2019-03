Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Oppenheim, Im Grohfuß (ots)

Am Freitag, 29.03.19 wurde im Zeitraum von 09:00 - 15:00 Uhr im Grohfuß, in Höhe des Anwesens Nr. 15 ein VW Golf an der Beifahrerseite beschädigt. Ein Kratzer zog sich über die Gesamte Fahrzeuglänge. Hinweise an die Polizei Oppenheim, 06133-9330.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell