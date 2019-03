Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Dexheim (ots)

Am Donnerstag, den 28.03.2019 gegen 17.40 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der B 420 in Höhe des Rhein-Selz-Parks in Dexheim. Ein 57-jähriger Köngernheimer, der mit seinem PKW als erstes in einer Fahrzeugschlange in Fahrtrichtung Nierstein unterwegs war, musste in Höhe des Parks sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Die dahinter fahrenden drei PKW erkannten das Bremsen der jeweilig vor ihn fahrenden Fahrzeuge aufgrund zu geringem Sicherheitsabstands zu spät und fuhren auf die vor ihn fahrenden Fahrzeuge auf. Eine 61-jährige Wiesbaderin, die im vorletzten Fahrzeug der Fahrzeugschlange fuhr, wurde hierbei leicht verletzt, sie wurde mit dem Rettungsgwagen ins Krankenhaus nach Mainz gebracht. An den vier Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehr ingesamt mehr als 20000 Euro, zwei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell