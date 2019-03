Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruch in Einfamilienhaus

Nierstein (ots)

Am Freitag, den 22.03.2019 zwischen 19.50 Uhr und 20.25 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Potsdamer Straße in Nierstein. Hierbei gelangten die Täter über das Nachbargrundstück auf die Terrassenrückseite des Anwesens und versuchten hier die Terrassentür aufzuhebeln, was aber nicht gelang. Danach bohrten sie an einem rückwärtigen Fenster ein Loch, öffneten dieses mittels Draht und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort wurden mehrere Räume durchsucht und Bargeld sowie eine Armbanduhr entwendet. Während der Tat schlossen sich die automatischen Rollläden, die von den Täter zum Ausstieg teilweise wieder geöffnet wurden. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06133/9330, insbesondere bei verdächtigen Wahrnehmungen am Tag des Einbruchs zu ortsfremden Fahrzeugen und Personen.

