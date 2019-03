Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Nierstein (ots)

Am 23.03.2019, 18:15 h befuhr eine 25-jährige Frau aus Mainz mit ihrem PKW die Freyburger Allee in Richtung B 420. In Höhe des Netto-Marktes kam ihr ein 16-jähriger Rollerfahrer aus Dexheim entgegen. Als die PKW-Fahrerin nach links auf den Kundenparkplatz des Einkaufsmarktes abbiegen wollte, missachtete sie die Vorfahrt des Rollerfahrers. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht an Ellenbogen und Fuß. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

