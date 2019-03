Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Anrufe von Falschen Polizeibeamten

Bodenheim (ots)

In Bodenheim kam es am Dienstag, den 19.03.2019 zwischen 19.50 und 21.00 Uhr zu bisher drei bekannt gewordenen Anrufen durch falsche Polizeibeamte. Hierbei wurden drei Bodenheimer im Alter von 73, 74 und 80 Jahren durch einen Mann angerufen, der sich als Polizeibeamter aus Mainz ausgab, ohne Nennung der genauen Adresse und ohne Nennung des Namens. Die Person gab an, dass man in Mainz einen PKW mit zwei rumänischen Insassen kontrolliert habe und hierbei einen Notizzettel mit den Namen und Adressen der Angerufenen bei den Personen gefunden habe. Ebenso, dass sie Gold und Schmuck zu Hause haben sollen. Die Geschädigten kannten die Masche und beendeten die jeweiligen Telefongespräche. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06133/9330.

