Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Mommenheim (ots)

Am Samstag, den 16.03.2019 ereignete sich in Mommenheim in der Hindenburgstraße eine Verkehrsunfallflucht. Aufgrund von Hinweisen kann davon ausgegangen werden, dass ein Paketfahrer rückwärts gegen ein geparktes Auto gestoßen ist und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Wer Hinweise zu diesem Unfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Oppenheim unter 06133/9330.

