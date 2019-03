Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Nierstein (ots)

Am Samstag, den 09.03.2019 im Zeitraum zwischen 17.40 Uhr und 22.30 Uhr stellte eine 55-jährige Guntersblumerin ihren PKW auf dem Parkplatz des REWE Supermarktes in Nierstein in der Spiegelbergstraße ab. Als sie an ihr Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der Beifahrertür fest. Der Unfallverursacher, vermutlich ein LKW-Fahrer, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1500 Euro zu kümmern. Die Polizei Oppenheim bittet um sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher unter der Telefonnummer 06133/9330.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell