Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstahl eines verschlossenen E-Bikes

Oppenheim (ots)

Am 07.03.2019, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr, kam es in der Straße "Am hohen Brückenweg" in Oppenheim zu einem Diebstahl eines E-Bikes. Der Geschädigte stellte sein blaues E-Bike der Marke Zündapp vor dem dortigen Einkaufsmarkt "Kaufland" ab und verschloss dieses. Als er circa eine Stunde zu dem Abstellort zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. Der entstandene Schaden beträgt circa 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (06133-933-0) zu melden.

