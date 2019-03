Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Brand einer Mülltonne

Gau-Bischofsheim (ots)

Am Sonntag, den 10.03.2019 gegen 06:55 Uhr kam es in Gau-Bischofsheim in der Bahnhofstraße vermutlich zu einer Selbstentzündung eines entsorgten mit Hartwachsöls getränkten Lappens in einer Mülltonne. Der Hauseigentümer hörte einen Knall in der Garage und bei der Nachschau fand er eine brennende Mülltonne vor. Diese wurde durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht. Es wurde niemand verletzt, Sachschaden entstand in der Garage an zwei Mülltonnen, der Wand zum Haus, an den Lampen und an dem Torzug.

