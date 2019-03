Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: blauer Yamaha-Roller entwendet

Köngernheim, Waldstraße (ots)

Seit Oktober 2018 stand in der Waldstraße, in der Nähe des freien Platzes, ein blauer Yamaha Roller. Er war wegen techn. Defektes liegen geblieben. Heute stellte der Eigentümer das Fehlen fest. Der Roller war mittels Lenkradschloss und Scheibenbremsenschloss gesichert. Wer kann Hinweise über den Verbleib oder das Entfernen des Rollers geben? Hinweise an die Polizei in Oppenheim, 06133-9330

