Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruch in Einfamilienhaus

Lörzweiler (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 04.03.2019, 11.00 Uhr und Donnerstag, 07.03.2019, 12.20 Uhr kam es in Lörzweiler An der Röst zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hierbei begaben sich der oder die Täter auf die Rückseite des Gebäudes und versuchten zunächst einen Holzrahmen eines Fensters des Souterrain mittels Spannungsbruch zu öffnen, was aber misslang. Danach gingen sie ein daneben liegendes Fenster an, zerschnitten hier das Fliegengitter, schoben den Rollladen nach oben und verursachten hier einen Spannungsbruch der Fensterscheibe und gelangten so ins Hausinnere. Hier durchsuchten sie alle Räume des Hauses. Über das Stehlgut ist derzeit noch nichts bekannt. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06133/9330, insbesondere bei verdächtigen Wahrnehmungen im Tatzeitraum zu ortsfremden Fahrzeugen und Personen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell