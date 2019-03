Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruch in Kühlanhänger

Undenheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 06.03.2019 auf Donnerstag, 07.03.2019 brachen unbekannte Täter in einen Kühlanhänger ein, der vor der Goldbachhalle in der Alzeyer Straße in Undenheim abgestellt war. Sie entwendeten eine Kiste Wodka. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern unter der Telefonnummer 06133/9330.

