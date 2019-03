Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstahl von Obstbäumen

Selzen (ots)

In der Nacht von Freitag, 01.03.2019 auf Samstag, 02.03.2019 kam es in Selzen im Feldgewann Mörtel zu einem Diebstahl von drei Obstbäumen. Die Obstbäume wurden fachmännisch von dem Obstgrundstück ausgegraben und entwendet. Bereits Ende Dezember wurden von diesem Grundstück bereits vier Obstbäume entwendet. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern unter der Telefonnummer 06133/9330.

