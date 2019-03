Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Versuchter Einbruch in Einfamlienhaus

Harxheim (ots)

Am Mittwoch, den 06.03.2019 gegen 21.20 Uhr meldete die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Lahnstraße in Harxheim, dass sie gerade zwei Männer mit Mützen auf ihrer Terrasse festgestellt habe, nachdem sie durch Klopfgeräusche darauf aufmerksam wurde. Sie habe daraufhin das Licht auf der Terrasse eingeschaltet, woraufhin die Täter in unbekannte Richtung geflüchtet seien. Bei der polizeilichen Aufnahme konnte festgestellt werden, dass die beiden Täter zunächst über den hüfthohen Zaun des Nachbargrundstücks auf das Gelände gelangten und hier durch gewaltsames Aufschieben der Schiebetür des Wintergartens in diesen Anbau des Wohnhauses gelangten. Hierbei lösten vermutlich die Bewegungsmelder aus, die daraufhin von den Tätern von der Wand gehebelt wurden und dabei die die von der Bewohnerin wahrgenommenen Geräusche verursachten. Die Bewohnerin verständigte daraufhin umgehend die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb ohne Erfolg. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06133/9330, insbesondere bei verdächtigen Wahrnehmungen am Tag des Einbruchs zu ortsfremden Fahrzeugen und Personen.

