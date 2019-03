Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruch in Einfamilienhaus

Lörzweiler (ots)

Am Mittwoch, den 06.03.2019 zwischen 19.30 Uhr und 22.30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamlienhaus in der Niersteiner Straße in Lörzweiler. Hierbei begaben sich die Täter über das Gartentor zum rückwärtigen Bereich des Hauses und öffneten vermutlich mittels eines Schraubenzieher durch Spannungsbruch das mehrfachverglaste Terrassenfenster und gelangten so in das Innere des Anwesens. Hier wurden alle Stockwerke und Behältnisse durchsucht. Es wurde Schmuck in Höhe einer vierstelligen Summe entwendet. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06133/9330, insbesondere bei verdächtigen Wahrnehmungen am Tag des Einbruchs zu ortsfremden Fahrzeugen und Personen.

