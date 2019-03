Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Oppenheim (ots)

Am Mittwoch, den 06.03.2019 gegen 19.55 Uhr touchierte ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer, auf dem REWE Parkplatz in der Wormser Straße in Oppenheim, den geparkten PKW einer 53-jährigen Dienheimerin. Hierdurch entstand eine großer Kratzer und ein Lackschaden an der Stoßstange hinten links. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 800 Euro zu kümmern. Die Polizei Oppenheim bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher unter der Telefonnummer 06133/9330.

