Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Oppenheim (ots)

Am Mittwoch, den 06.03.2019 zwischen 17.55 Uhr und 18.15 Uhr stellte ein 59-jähriger Oppenheimer seinen PKW auf dem Parkplatz des Gewerbegebiets Am Hohen Brückenweg in Oppenheim gegenüber der dortigen Bäckerei ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der rechten hinteren Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ausparken das geparkte Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 100 Euro zu kümmern. Die Polizei Oppenheim bittet um sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher unter der Telefonnummer 06133/9330.

