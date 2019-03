Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Dienheim (ots)

Am Mittwoch, den 06.03.2019 befuhr eine 57-jährige Radfahrerin aus Polen den Radweg An der Domäne in Dienheim. Hierbei übersah sie beim Queren einer dortigen Einmündung den verkehrsbedingt anhaltenden PKW eines 62-jährigen aus Nieder-Olm. Sie prallte gegen das Fahrzeug und stürzte, wodurch sie sich eine Platzwunde und eine Prellung am Kopf sowie eine Schnittwunde am Finger zuzog. Sie wurde mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

