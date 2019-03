Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Bodenheim (ots)

Am Montag, den 04.03.2019 gegen 08.50 Uhr konnte ein Zeuge in Bodenheim an der Langen Ruthe auf dem Aldi-Parkplatz beobachten, wie die Tür eines PKW beim Öffnen durch den Fahrer durch einen Windstoß gegen den Außenspiegel eines daneben abgestellten PKWs stieß. Hierdurch brach der komplette Außenspiegel dieses Fahrzeugs aus der Plastikhalterung heraus. Der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs stieg daraufhin in sein Fahrzeug und fuhr davon. Der Zeuge versucht noch mittels mehrmaligem Aufblenden zu verhindern, dass der Verursacher nicht wegfährt, was er aber augenscheinlich nicht registrierte. Der Zeuge konnte den Fahrer des beschädigten Fahrzeugs vor Ort ausfindig machen und teilte ihm das Kennzeichen des flüchtenden Fahrzeugs mit. Leider kam es hierbei zu einem Ablesefehler, so dass der Verursacher bisher nicht ermittelt werden konnte. Bei dem Fahrer soll es sich um einen älteren Mann gehandelt haben, das Fahrzeug soll ein braun-beiger Opel gewesen sein. Die Polizei bittet um weitere sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher unter der Telefonnummer 06133/9330.

