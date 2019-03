Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verfolgungsfahrt

Dalheim (ots)

Am 04.03.2019, gegen 00:00 Uhr, fällt einer Streifenwagenbesatzung ein dunkler Audi A4 mit polnischem Kennzeichen auf der B420 in Fahrtrichtung Dexheim auf, der einer Kontrolle unterzogen werden soll. Der Fahrer des Fahrzeuges missachtet alle Anhaltesignale der Polizeibeamten und flüchtet mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Dalheim. In der Straße "Am Kirchberg" in Dalheim verengt sich die Fahrbahn stark. Der Audi hält dort an, der Fahrer steigt aus dem noch laufenden PKW aus und flieht zu Fuß. Da dieser die Handbremse nicht anzieht, rollt der Audi mit seiner Anhängerkupplung gegen den stehenden Streifenwagen und verkeilt sich unter dessen Stoßstange. Der Streifenwagen wird hierdurch beschädigt. Der Fahrer flüchtet in einen dortigen Garten und kann von den Beamten eingeholt werden. Es handelt sich um einen 34-jährigen aus Bechtheim. Nach dem Einsatz von Pfefferspray kann dieser festgenommen werden. Bei dem 34-jährige kann Atemalkohol festgestellt werden. Dieser kollabiert im weiteren Verlauf aus ungeklärter Ursache und wird in eine Klinik gebracht. Dort wird ihm eine Blutprobe entnommen. Die verkeilten Fahrzeuge müssen von einem Abschleppdienst voneinander gelöst werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell