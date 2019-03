Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstahl von Rollern

Guntersblum (ots)

Vermutlich im Zusammenhang mit der Serie von Sachbeschädigungen dürften zwei Rollerdiebstähle in Guntersblum stehen. In einem Fall wurde ein Roller in der Nacht von Mittwoch, 27.02.2019 auf Donnerstag, 28.02.2019 von einem Hof in der Jahnstraße entwendet. In einem weiteren Fall wurde am Donnerstag, den 28.02.2019 in der Xantener Straße ein beschädigter Roller ohne Kennzeichen durch einen Anwohner aufgefunden. Nachdem der Halter ermittelt werden konnte, wurde bekannt, dass der Roller seit Montag, 25.02.2019 am Dorfgemeinschaftshaus abgestellt war. Der Anwohner hatte in der Nacht auf Donnerstag gegen 03.00 Uhr Motorengeräusche wahrgenommen, er vermutete, dass zu diesem Zeitpunkt der Roller dort abgestellt wurde, so dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es sich hier um die gleichen Täter wie bei den Sachbeschädigungen handelt. Der Roller wurde kurzgeschlossen und ohne Schlüssel gefahren. Die Ermittlungen zu den Taten dauern an. Die Polizei Oppenheim bittet um sachdienliche Hinweise zu den oder dem Täter unter der Telefonnummer 06133/9330.

