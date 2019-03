Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruch in Vereinsheim

Guntersblum (ots)

Während der Trainingseinheit des SV Guntersblum verschafften sie derzeit unbekannte Täter am Mittwoch, den 27.02.2019 zwischen 17.30 Uhr und 20.00 Uhr Zutritt zu den Räumlichkeiten des SV Guntersblum im ersten Obergeschoss des Vereinsheims in der Alsheimer Straße in Guntersblum. Hier wurden die Schränke der Küche durchwühlt und ein Beamer aus dem Vereinssaal entwendet. Der Schaden dürfte bei ca. 1000 Euro liegen. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern unter der Telefonnummer 01633/9330.

