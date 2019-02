Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Serie von Sachbeschädigungen

Guntersblum (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 27.02.2019 auf Donnerstag, 28.02.2019 kam es zwischen 23.00 Uhr und 05.40 Uhr zu einer Serie von Sachbeschädigungen in Guntersblum. Hierbei trieben derzeit unbekannte Täter ihr Unwesen in mehreren Straßen durch Besprühen von Hauswänden, Fahrzeugen, Haustüren, Hoftoren, Rollläden und Scheunenwände. In einem Fall schlugen sie bei einem Weingut das Schaufenster ein und entnahmen hier mehrere Flaschen Rotwein. Am Gebäude der Verbandsgemeinde wurde der Souvenirautomat umgeworfen und so aus der Verankerung gerissen. In einem weiteren Fall traten die Täter den Außenspiegel eines PKW ab, wodurch der Bewohner und Besitzer des Fahrzeugs wach wurde. Bei der Nachschau aus dem Fenster sah er zwei große, männliche, dunkel gekleidete Gestalten, vermutlich Jugendliche, die gerade vom Tatort flüchteten. Insgesamt dürfte ein Sachschaden von etwa 13500 Euro entstanden sein. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 06133/9330, insbesondere auch bei verdächtigen Wahrnehmungen in der Tatnacht.

