Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruch in Einfamilienhaus

Dolgesheim (ots)

Am Mittwoch, den 27.02.2019 kam es im Zeitraum zwischen 17.45 Uhr und 22.47 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Gartenfeldstraße in Dolgesheim. Hierbei gelangten die Täter, durch Herbeiführen eines Spannungsbruchs an der rückwärtig gelegenen Terrassentür, in das Anwesen. Das gesamte Haus inklusive einer Ferienwohnung im Obergeschoss wurde durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck und Bargeld in derzeit unbekannter Höhe entwendet. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06133/9330, insbesondere bei verdächtigen Wahrnehmungen am Tag des Einbruchs zu ortsfremden Fahrzeugen und Personen.

