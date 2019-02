Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Mommenheim (ots)

Durch einen Zeugen wurde am Dienstag, den 26.02.2019 gegen 17:09 Uhr beobachtet, wie eine Radfahrerin in Mommenheim die Rheinstraße auf dem linken Gehweg in Fahrtrichtung Wiesgartenstraße befuhr. Hier verlor sie plötzlich das Gleichgewicht und stürzte mit ihrem Fahrrad gegen den Kotflügel eines am Fahrbandrand ordnungsgemäß abgestellten PKW. Nachdem sie sich den Kotflügel angeschaut hatte, entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden am PKW in Höhe von ca. 800 Euro zu kümmern. An dem Fahrrad habe sich laut Aussage des Zeugen ein Kindersitz befunden, in dem zur Unfallzeit auch ein Kind saß. Am PKW konnte eine Delle und Kratzer festgestellt werden. Der Halter des Fahrzeugs wurde entsprechend über den Schaden informiert. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher unter der Telefonnummer 06133/9330.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell