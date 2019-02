Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung an zwei PKW

Weinolsheim (ots)

Bereits am Mittwoch, den 20.02.2019 im Zeitraum zwischen 19.30 Uhr und 21:30 Uhr kam es in Weinolsheim in der Friesenheimer Straße zu zwei Sachbeschädigungen an geparkten PKW. Beide Fahrer hielten sich bei der gleichen Veranstaltung im dortigen Dorfgemeinschaftshaus auf. An beiden Fahrzeugen wurde die jeweils rechte Fahrzeugseite komplett mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen dürfte bei jeweils ca. 3000 Euro liegen. Die Polizei Oppenheim bittet um sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern unter der Telefonnummer 06133/9330.

